ГИБДД Кузбасса предупреждает автомобилистов об ухудшении погоды

В субботу, 4 ноября, в Кузбассе ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы до 22-27 м/с. Также синоптики обещают дождь и мокрый снег.

«Напоминаем о необходимости технически подготовить автомобили к поездкам: сменить летние шины на зимние, проверить исправность внешних световых приборов и стеклоочистителей. Нужно выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию», — сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Пешеходам также следует помнить о правилах дорожного движения: переходить проезжую часть только в установленных местах. Необходимо убедиться, что автомобилист вас пропускает. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют пользоваться светоотражающими элементами.

В областном департаменте ЖКХ Сибдепо рассказали, что в регионе руководители электросетевых компаний обеспечат круглосуточную готовность ремонтных, оперативно-выездных и аварийно-восстановительных бригад. Ночью будет дежурить дополнительный персонал. При аварийных ситуациях энергетики должны будут обеспечить незамедлительное выдвижение дизель-генераторов для запитывания социально важных объектов.