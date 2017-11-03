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ГИБДД Кемерова предупреждает автомобилистов об ухудшении погоды

ГИБДД Кузбасса предупреждает автомобилистов об ухудшении погоды

Синоптики сообщили о дожде, мокром снеге и гололёдных явлениях.

В субботу, 4 ноября, в Кузбассе ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы до 22-27 м/с. Также синоптики обещают дождь и мокрый снег.

«Напоминаем о необходимости технически подготовить автомобили к поездкам: сменить летние шины на зимние, проверить исправность внешних световых приборов и стеклоочистителей. Нужно выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию», — сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Пешеходам также следует помнить о правилах дорожного движения: переходить проезжую часть только в установленных местах. Необходимо убедиться, что автомобилист вас пропускает. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют пользоваться светоотражающими элементами.

В областном департаменте ЖКХ Сибдепо рассказали, что в регионе руководители электросетевых компаний обеспечат круглосуточную готовность ремонтных, оперативно-выездных и аварийно-восстановительных бригад. Ночью будет дежурить дополнительный персонал. При аварийных ситуациях энергетики должны будут обеспечить незамедлительное выдвижение дизель-генераторов для запитывания социально важных объектов.

Текст: Карина Миллер.
Фото: pxhere.com.

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