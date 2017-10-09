ГИБДД Кемерова призывает водителей «переобуть» авто в зимнюю резину

С октября 2016-го по апрель 2017-го на дорогах Кемерова, в том числе и по причине гололедицы, произошло 485 ДТП.

ГИБДД Кемерова призывает водителей заменить летнюю резину на своих авто на зимнюю. Это позволит избежать аварийных ситуаций в условиях перепада температур.

«В городе уже зафиксировали заморозки. Поэтому мы советуем автомобилистам своевременно поменять резину на своих машинах, чтобы быть готовым к гололеду или снегопаду. Неважно, будут ли это шипованные шины или «липучка». Главное, чтобы резина была качественной», – пояснили Сибдепо в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, с октября 2016-го по апрель 2017-го на дорогах столицы Кузбасса, в том числе и по причине гололедицы, произошло 485 ДТП. В результате этих авария погиб один человек, а 116 получили травмы.

Как рассказала онлайн-журналу пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова, в ночь с 7 на 8 октября по северу региона зафиксировали понижение температуры до -9°С. Также до -8°С похолодало в Новокузнецке.