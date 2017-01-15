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В ГИБДД рассказали, какие правила чаще всего нарушают новокузнецкие водители

ГИБДД Кузбасса разыскивает автомобилиста, который сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

Авария произошла 14 января на дороге Кемерово — Ленинск-Кузнецкий.

Госавтоинспекция разыскивает автомобилиста, который сбил пешеходов и скрылся с места ДТП на 24-м км дороги Кемерово — Ленинск-Кузнецкий. Авария произошла 14 января в 16:10.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, в ДТП с участием нескольких авто есть травмированные.

«Один из участников происшествия, совершивший наезд на пешеходов, с места ДТП скрылся в направлении города Ленинск-Кузнецкий. В ходе розыскных мероприятий установлено, что к совершению ДТП предположительно причастен автомобиль серебристого цвета», — говорится в сообщении ведомства.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по данной аварии, просят сообщить в дежурную часть управления ГИБДД по телефонам 38-07-11, 38-07-42.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

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