ГИБДД Кузбасса выявила около 800 фактов проезда на красный свет

Всего госавтоинспекторы выявили около 5 000 нарушителей ПДД.

С 6 по 19 февраля в ходе специализированных рейдов в рамках операции «Перекрёсток» по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на перекрёстках сотрудники ГИБДД выявляли водителей, которые своими действиями создавали аварийно-опасные ситуации на дорогах.

Всего было выявлено около 5000 нарушений, среди которых около 800 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора.

«Госавтоинспекторы пресекли около 3 000 нарушений, связанных с нарушениями правил маневрирования на проезжей части и около 1 000 фактов не предоставления преимущества в движении транспортным средствам, пользующимся таким правом», — сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Кроме этого, сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 133 водителя за выезд на встречную полосу.

По данным областного ГИБДД, в результате профилактического мероприятия количество автоаварий на перекрёстках в кузбасских городах снизилось на 35%.