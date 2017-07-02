ГИБДД: ночное ДТП с мотоциклом в Кемерове произошло по вине автоледи

В субботу, 1 июля, в 1:40 в Кемерове на проспекте Молодёжном возле дома №4 произошло серьёзное ДТП с участием мотоцикла. По предварительным данным, аварию спровоцировала водитель автомобиля Toyota Starlet.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Starlet, двигалась по проспекту Молодёжному со стороны улицы Каменской, при развороте не заняла крайнее левое положение на проезжей части, создала помеху для движения, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом Racer, который двигался по крайней левой полосе в попутном направлении», — говорится на сайте Госавтоинспекции по Кемеровской области.

В результате аварии травмировался водитель мотоцикла. Его госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.