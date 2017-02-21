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ГИБДД просит кузбассовцев отказаться от дальних поездок

ГИБДД просит кузбассовцев отказаться от дальних поездок

В ближайшие дни в области выпадет много снега.

ГИБДД просит кузбассовцев реже садиться за руль или же, по возможности, совсем отказаться от дальних поездок в ближайшие дни. Причина — сильные снегопады, прогнозируемые синоптиками.

«Осадки нам принёс южный циклон, пришедший из Казахстана, — рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. — До четверга снег будет идти в регионе ежедневно».

Из-за осадков на дорогах ухудшится видимость. Кроме того, на проезжей части будет гололед. ГИБДД просит водителей быть осторожнее за рулём. Автомобилистам рекомендуют избегать резких манёвров, не превышать скорость, соблюдать ПДД.

Пешеходов просят переходить проезжую часть в установленных местах. Жителям региона также советуют предварительно убедиться в своей безопасности.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса.

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