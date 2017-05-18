ГИБДД: третий пешеходный переход в центре Кемерова оборудуют дорожными знаками

На перекрёстке улиц Весенней и Н. Островского для пешеходов выделена отдельная фаза в работе светофоров.

В центре Кемерова в ближайшее время горожане смогут на законных основаниях пользоваться пешеходным переходом, соединяющим две части аллеи по улице Весенней. Сотрудники городской ГИБДД провели проверку по факту правомерного нанесения разметки «зебра» между двумя регулируемыми пешеходными переходами.

«В настоящее время на данном перекрёстке выделена отдельная фаза для движения пешеходов. То есть, по сигналу светофора уже сейчас со всех сторон останавливается движение автотранспорта, а горожане могут пересекать проезжую часть по любой удобной для них зебре, — рассказали Сибдепо в отделении пропаганды городской ГИБДД.

По информации администрации Кемерова, в ближайшее время третий пешеходный переход по улице Николая Островского оборудуют всеми необходимыми дорожными знаками и стойками светофоров.

Напомним, впервые ажиотаж вокруг пешеходного переходя возник весной 2016 года. Тогда дорожники нанесли размету «зебра» между двумя регулируемыми пешеходными переходами в преддверии 9 Мая, но не установили дорожные знаки. В этом году ситуация повторилась, однако для удобства пешеходов и автомобилистов зебру решили узаконить.