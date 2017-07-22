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ГИБДД: в столкновении Volkswagen и Toyota на Тухачевского в Кемерове пострадали пять человек

Напомним, серьёзное ДТП в областном центре произошло вечером 21 июля.

В ГИБДД назвали уточнённое количество пострадавших в пятничном ДТП на улице Тухачевского в Кемерове.

Напомним, 21 июля в областном центре столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Town Ace. Предварительно, при выезде со второстепенной дороги водитель «легковушки» не предоставила преимущество в движении минивэну и столкнулась с ним. Toyota после удара легла на бок.

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Изначально сообщалось, что в ДТП пострадали как минимум два человека. Сегодня появилась уточнённая информация: травмы получили пять человек – водители обоих авто и три пассажира Toyota, сообщили в областной ГИБДД. По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии. Госавтоинспекция призывает автомобилистов к внимательности и осторожности за рулём.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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