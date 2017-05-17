ГИБДД вновь проверяет законность появления «зебры» в центре Кемерова

В центре Кемерова дорожные службы снова нанесли разметку пешеходного перехода «зебра» между двумя регулируемыми пешеходными переходами на пересечении улиц Николая Островского и Весенней. В прошлом году сотрудники городской ГИБДД уже выясняли законность появления этой разметки на проезжей части. В прошлом году её признали недействительной.

«Когда-то на этом участке действительно был пешеходный переход, но потом его убрали и сделали два регулируемых пешеходных перехода по обеим сторонам перекрёстка. В этом году мы снова будем проводить проверку по поводу правомерности нанесения данной разметки, после чего будет принято соответствующее решение», — рассказали Сибдепо в отделении городской пропаганды ГИБДД.

По словам инспекторов Госавтоинспекции, дорожная разметка, обозначающая пешеходную зону, должна обозначаться дорожными знаками. В противном случае она незаконна и недействительна.