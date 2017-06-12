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Глава города вручил паспорта юным кемеровчанам

Глава города вручил паспорта юным кемеровчанам

29 учащихся получили официальный документ из рук Ильи Середюка.

Глава Кемерова Илья Середюк и председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын вручили паспорта Российской Федерации юным кемеровчанам. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в музее-заповеднике «Красная Горка».

Официальный документ из рук мэра города получили 29 учащихся образовательных учреждений Кемерова.

«В историческом для Кемерова месте – музее «Красная Горка» – в День России и День города вы сегодня получили паспорта граждан Российской Федерации. В этот день, вступая во взрослую жизнь, вы должны быть готовы принимать серьёзные решения, научиться работать на благо родного города, Кузбасса и России», – процитировали слова Ильи Середюка в кемеровской пресс-службе.

Глава города также рассказал юным кемеровчанам о работе администрации и своём рабочем графике.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: пресс-служба кемеровской администрации.

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