Новости
Кузбасс
Глава Кемерова Илья Середюк проконтролировал уборку в городских парках

Глава Кемерова Илья Середюк проконтролировал уборку в городских парках

Градоначальник посетил парки областного центра в субботу, 6 мая.

В субботу, 6 мая, мэр Кемерова Илья Середюк проинспектировал все городские парки. Градоначальник проверил, как проходит подготовка ко Дню Победы.

Илья Середюк проверил, как в Парке имени Веры Волошиной специалисты покрасили велосипедную дорожку, как приводят в порядок детские и спортивные площадки. По данным администрации, совсем скоро в парке заработают торговые павильоны. 29 апреля в рамках акции «Зелёная Россия» уборкой в парке занимались более 500 человек.

«В парке «Антошка» рассматривается вариант реконструкции сцены и праздничной площадки. В парке Чудес продолжается работа по посадке деревьев, запустили аттракционы, заканчивается установка летних террас и кафе. В ближайшее время будут высажены цветы, уже работает фонтан», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

См. также

По словам градоначальника, все эти работы будут продолжены. Кроме того, специалисты создадут перспективный план развития зелёных зон в столице Кузбасса.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

Рекомендуем

Автодепо

Как ограничат проезд в центре Кемерова 8 и 9 мая

Рассказываем, где не проехать, а только пройти
Фоторепортажи

Дерево Победы: как в Кузбассе высадили росток сталинградского тополя

Росток легендарного тополя Победы высадили в парке Победы имени Георгия Жукова
Новости

В Кузбассе замгубернатора по ЖКХ и дорогам ушёл в отставку

Исполнять обязанности вице-губернатора будет Дмитрий Кудряшов.
Тест

Какой мем подойдёт к вашей аватарке?

Узнайте, что думает о вас доктор Докинз

Сегодня в Кемерове

Популярное