Глава Кемерова Илья Середюк проконтролировал уборку в городских парках

В субботу, 6 мая, мэр Кемерова Илья Середюк проинспектировал все городские парки. Градоначальник проверил, как проходит подготовка ко Дню Победы.

Илья Середюк проверил, как в Парке имени Веры Волошиной специалисты покрасили велосипедную дорожку, как приводят в порядок детские и спортивные площадки. По данным администрации, совсем скоро в парке заработают торговые павильоны. 29 апреля в рамках акции «Зелёная Россия» уборкой в парке занимались более 500 человек.

«В парке «Антошка» рассматривается вариант реконструкции сцены и праздничной площадки. В парке Чудес продолжается работа по посадке деревьев, запустили аттракционы, заканчивается установка летних террас и кафе. В ближайшее время будут высажены цветы, уже работает фонтан», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

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По словам градоначальника, все эти работы будут продолжены. Кроме того, специалисты создадут перспективный план развития зелёных зон в столице Кузбасса.