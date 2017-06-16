Глава Кемерова поручил подумать над созданием третьей полосы возле вокзала на Кузнецком

В настоящее время на этом участке дороги водители стихийно образуют три полосы.

Глава Кемерова Илья Середюк поручил подумать над созданием третьей полосы на участке дороги возле автовокзала на Кузнецком в сторону Сибиряков-Гвардейцев. Об этом на объезде объектов федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» он сказал руководителю МБУ «ЦОДД» Владимиру Вильчикову.

«Рассмотрите возможность создания трёх полос на Кузнецком. Есть ли возможность расширить дорогу до трёх полос, либо создать третью полосу для движения автотранспорта за счёт использования трамвайных путей», – поручил мэр.

Он добавил, что сейчас на этом участке дороги водители стихийно образуют три полосы, хотя официально там есть две полосы.

Напомним, во время объезда Илья Середюк также сообщил, что пользователи соцсетей помогут решить, какие дороги отремонтируют в Кемерове в 2018 году.