Глава Кемерова прошёл в колонне «Бессмертного полка»
Илья Середюк нёс портрет своего деда.
Глава Кемерова Илья Середюк принял участие в акции «Бессмертный полк». Мэр города прошёл в колонне с портретом своего деда — Михаила Середюка.
«В 17-летнем возрасте дед приехал сюда из Ногинска, — рассказал Сибдепо Илья Середюк. — Он сразу пошёл работать на кемеровский механический завод. Трудился там всю жизнь. Горжусь своим дедом, он — труженик тыла. С малых лет стоял у станка и делал всё, чтобы ускорить победу».
Илья Середюк поздравил всех жителей города с 72-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
«Кемерово во времена ВОВ отправил на фронт 60 тысяч человек, — заявил глава столицы Кузбасса. — Сегодня большое количество горожан вышли на улицы чтобы почтить память своих родственников. Желаю жителям областного центра, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы мы не знали, что такое война».
Напомним, акция «Бессмертный полк» началась на Советском проспекте в полдень. Предварительно, в шествии участвуют более 18 тысяч человек.