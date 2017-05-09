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Кузбасс

Глава Кемерова прошёл в колонне «Бессмертного полка»

Илья Середюк нёс портрет своего деда.

Глава Кемерова Илья Середюк принял участие в акции «Бессмертный полк». Мэр города прошёл в колонне с портретом своего деда — Михаила Середюка.

«В 17-летнем возрасте дед приехал сюда из Ногинска, — рассказал Сибдепо Илья Середюк. — Он сразу пошёл работать на кемеровский механический завод. Трудился там всю жизнь. Горжусь своим дедом, он — труженик тыла. С малых лет стоял у станка и делал всё, чтобы ускорить победу».

Илья Середюк поздравил всех жителей города с 72-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

«Кемерово во времена ВОВ отправил на фронт 60 тысяч человек, — заявил глава столицы Кузбасса. — Сегодня большое количество горожан вышли на улицы чтобы почтить память своих родственников. Желаю жителям областного центра, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы мы не знали, что такое война».

Напомним, акция «Бессмертный полк» началась на Советском проспекте в полдень. Предварительно, в шествии участвуют более 18 тысяч человек.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Никита Анульев/Сибдепо.

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