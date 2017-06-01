Глава Кемерова провёл заседание штаба по ликвидации последствий урагана

В четверг, 1 июня, мэр Кемерова Илья Середюк провёл заседание штаба по ликвидации последствий штормового ветра в городе. Сейчас во всех районах областного центра работают оперативные службы коммунальных и ресурсоснабжающих организаций. По данным территориального управления, стихия повалила более 50 деревьев, опрокинула ограждающие конструкции, повредила рекламные конструкции и остановочные павильоны, а также в некоторых местах оборвала линии электропередач.

В 16:10 в посёлке Южном Заводского района на 12 секунд прекращалась подача электроэнергии, под отключение попали 2528 объектов. В это же время в посёлке Боровом на 10 секунд прерывалась подача электричества. В Кировском районе произошло отключение электроснабжения 1672 домов частного сектора и 11 – коммунального, сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

«Нам необходимо организовать проезд общественного транспорта, личных автомобилей, устранить повреждения кровель, максимально убрать деревья и проконтролировать эти работы – эту задачу выполнят территориальные управления в кратчайшие сроки», — заявил Илья Середюк.

Штормовому ветру не удалось повалить строительные краны, однако на трёх строительных площадках повреждено ограждение. По 22 адресам зафиксировано нарушение козырьков и целостности кровельного покрытия. На улицах Кирова, 26 и Ленина, 48 повредились две вентиляционные шахты.

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