Глава Кемерова сообщил о защите проекта о включении объектов улично-дорожной сети в федеральную программу

Рассмотрение предложений кемеровских властей о включении городских объектов улично-дорожной сети в федеральную программу «Безопасные и качественный дороги» проходило в Москве.

В Москве прошло рассмотрение предложений кемеровских властей о включении городских объектов улично-дорожной сети в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Защита проходила под председательством заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова.

«Защитили успешно. Основные направления программы – ремонт дорог, установка новых светофорных объектов и продолжение монтажа систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Кемерово Илья Середюк.

Илья Середюк также поздравил с успешной защитой главу южной столицы Кузбасса Сергея Кузнецова.