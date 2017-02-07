Глава Кузбасса назвал управляющие компании, которые плохо вывозят снег

Среди них есть и кемеровские УК.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев назвал управляющие компании (УК), которые плохо вывозят снег. В областном центре это «Радуга», «Кемерово-Сити» и РЭУ-9.

«Крайне неудовлетворительно поставлена работа в пос. Белогорск Тисульского района. Там УК «Белогорск» вообще не вывозит снег с придомовых территорий во всем посёлке», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

В калтанском посёлке Постоянный плохо работают в этом направлении компании «Мастер-Сервис» и «Стимул».

«Из-за их безответственности может затопить жилые дома на ул. Дзержинского», — отметили в пресс-службе.

В южной столице Кузбасса претензии есть к МП «Жилфонд». Сотрудники предприятия не чистят своевременно крыши от снега и не вывозят снег со дворов домов на улицах Кутузова, 26 и Слесарная, 1, 3, 5. За эту зиму организацию уже дважды привлекали к административной ответственности. Сейчас проходит еще одна проверка.

Там же в Новокузнецке УК «Титан» складировала на детской площадке снег во дворе дома на проспекте Кузнецкстроевский, 23.

Оставляет снег на детских площадках также УК «МУК» в Междуреченске. Компания обслуживает дом №35 на улице Ермака. Высота сугробов здесь превышает 2,5 метра. Еще в Междуреченске УК «УЖК» практические не чистит снег во дворе дома №45 на улице Кузнецкая.

«Видите, как работают управляющие компании: штрафы для них ничего не значат, судов не боятся. Значит, нужно собраться всем домом и выгнать эту управляющую компанию, выбрать более добросовестную», — порекомендовал Аман Тулеев.

Главам проблемных территорий губернатор Кузбасса поручил вывезти снег со дворов домов как можно быстрее.