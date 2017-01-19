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Глава кузбасского ГУ МЧС рассказал о подготовке к предстоящему паводку

По словам Александра Мамонтова, областное чрезвычайное ведомство готовится к наихудшему развитию событий.

Начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов рассказал о подготовке к предстоящему весеннему паводку.

«Пока каких-то прогнозов от Гидрометцентра у нас нет, — сообщил журналистам на пресс-конференции Александр Мамонтов. — Могу сказать, что на сегодня лёд на водоёмах слоистый, неоднородный. Местами он тонкий. Снегозапас большой. Мы будем готовиться к наихудшему развитию событий. Думаю, что вскрытие рек начнётся в конце марта — начале апреля».

По словам главы регионального ГУ МЧС, ожидается, что на противопаводковые мероприятия в Кузбассе в 2017 году будет направлено примерно 10 миллионов рублей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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