Глава кузбасского ГУ МЧС рассказал о подготовке к предстоящему паводку

Начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов рассказал о подготовке к предстоящему весеннему паводку.

«Пока каких-то прогнозов от Гидрометцентра у нас нет, — сообщил журналистам на пресс-конференции Александр Мамонтов. — Могу сказать, что на сегодня лёд на водоёмах слоистый, неоднородный. Местами он тонкий. Снегозапас большой. Мы будем готовиться к наихудшему развитию событий. Думаю, что вскрытие рек начнётся в конце марта — начале апреля».

По словам главы регионального ГУ МЧС, ожидается, что на противопаводковые мероприятия в Кузбассе в 2017 году будет направлено примерно 10 миллионов рублей.