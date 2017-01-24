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Кузбасс

Глава Минобрнауки заявила о возможном увольнении директора кузбасского училища

Это может произойти, если руководитель учебного заведения окажется виноват в невыплате зарплаты педагогам.

Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева заявила о возможном увольнении директора среднего специального учебного заведения для инвалидов в южной столице Кузбасса. Это может произойти из-за того, что педагоги училища уже три месяца не получают зарплату.

«Я проверю ситуацию. Если директор виноват, и это наше подведомственное учреждение, он будет уволен», — сказала Васильева.

Отметим, что глава Минобрнауки сказала об этом на пресс-конференции в ТАСС при ответе на вопрос, поступивший из социальных сетей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://www.bbc.com/

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