Глава Минсельхоза заявил, что вино поможет демографическому росту в России

По словам Александра Ткачева, сейчас в РФ ситуация с употреблением алкогольных напитков уже меняется в пользу вина.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что увеличение потребления вина и, как следствие, снижение употребления крепких напитков может положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране. По его словам, россияне уже всё чаще останавливают свой выбор на качественном вине.

«Мы – страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это всё забирает здоровье, жизни людей, а это (употребление вина, – прим. Сибдепо) изменит ситуацию и демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», – сказал Александр Ткачев в интервью телеканалу НТВ.

Он добавил, что в странах Европы реклама вина на телевидении разрешена и это никак не сказывается на здоровье жителей в целом. Министр также рассказал, что в России растёт отечественное производство вина и винограда.