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Глава Минтруда пообещал увеличение реальных зарплат в России

Глава Минтруда пообещал увеличение реальных зарплат в России

Максим Топилин заявил, что с августа 2016 года в стране наметилась положительная тенденция к повышению зарплат.

Глава Министерства труда Максим Топилин заявил, что в 2017 году заработная плата россиян будет увеличиваться. Министр отметил, что увеличение коснётся не только номинальной зарплаты, но и реальной.

«По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», – цитирует «Российская Газета» заявление Топилина.

По словам главы Минтруда, до конца 2017 года окончательно решится вопрос о накопительной части пенсии. Сейчас у ведомства существует несколько разногласий с Минфином. Согласно данным министерства финансов, накопительная часть пенсии должна стать обязательной для всех россиян, а в Минтруде выступают за добровольный выбор граждан в пользу накопительной части пенсии или в её отсутствие.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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