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Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о пользе алкоголя в малых дозах

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о пользе алкоголя в малых дозах

По её словам, микродозы спиртосодержащих напитков помогают в профилактике атеросклероза.

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что употреблять алкоголь в малых дозах полезно. По её словам, горячительные напитки помогают в профилактике атеросклероза. В подтверждения своих слов она  в пример привела Францию, где люди употребляют алкоголь в малых дозах и в разы меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Микродоза определяется количеством алкоголя, не превышающим 90 г чистого спирта в неделю, тогда как употребление более 300 г — опасно для здоровья. Это крайний фактор риска. Это не только артериальная гипертония, это инфаркты и т.д.», — цитируют «Известия» заявление Вероники Скворцовой.

Глава министерства отметила, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к циррозу печени и панкреатиту.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://kremlin.ru

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