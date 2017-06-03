Глава Роструда назвал самую востребованную профессию в стране

Российским предприятиям не хватает специалистов в инженерной области. Об этом со ссылкой на главу Роструда Всеволода Вуколова сообщает «РИА Новости».

«На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства», — сказал Вуколов во время Петербургского международного экономического форума.

Ранее в Министерстве образования и науки сообщали о снижении бюджетных мест на специальности «экономика» и «юриспруденция», поскольку эти специалисты не востребованы у работодателей. Вуколов отметил, что важнейшей задачей сейчас является повышение производительности труда, нужно переучивать тех, кто не может найти работу. Такие люди, по мнению главы Роструда, должны пробовать устроиться в других отраслях экономики.

Вуколов также добавил, что рынок труда в стране стабилизируется, безработных становится всё меньше.