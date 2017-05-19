Глава ВТБ открыл торги на Лондонской фондовой бирже

В пятницу, 19 мая, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин открыл торги на Лондонской фондовой бирже.

ВТБ первым из российских банков провел первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской бирже в мае 2007 года.

За 10 лет, прошедшие с момента публичного размещения, доля ВТБ на банковском рынке России выросла более чем в два раза, достигнув почти 20%, а активы выросли в восемь раз (до 11 трлн рублей). Сегодня группа ВТБ включает в себя более чем 10 тысяч отделений и офисов, в которых обслуживаются более чем 23 млн клиентов.

Андрей Костин отметил, что новым и важным этапом развития ВТБ стала недавно принятая группой трехлетняя стратегия развития, которая предусматривает дальнейшее улучшение операционной эффективности и рост чистой прибыли до более чем 200 млрд рублей по итогам 2019 года. Результаты первых трёх месяцев 2017-го показывают позитивную динамику основных показателей и подтверждают, что ВТБ может добиться успеха в достижении своих целей.