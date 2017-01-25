Главгосэкспертиза одобрила проект новой дамбы в Новокузнецке

В Новокузнецке построят новую дамбу для защиты города от затопления паводковыми водами. Проект строительства дамбы на левом берегу Томи между Коммунальным и Железнодорожным мостами одобрен Главгоэкспертизой России.

«Высота объекта составит более 10 метров, длина — 854,4 метра, а ширина по гребню — не менее семи метров. Одобренный Главгосэкспертизой России проект предусматривает усиление струенаправляющей дамбы железнодорожного моста и насыпи проходящей», – говорится на официальном сайте ведомства.

Стоит отметить, что в районе новой дамбы будет обустроена новая набережная, где местные жители, а также гости города смогут отдыхать. В 2015 году проект по строительству дамбы уже получал одобрение от экспертов Главгосэкспертизы, но впоследствии документацию изменили и отправили на повторную экспертизу.