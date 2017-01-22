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Главным мемом инаугурации Трампа стало лицо Мишель Обамы

Пользователи интернета обратили внимание на раздражение на лице Мишель Обамы после речи Дональда Трампа.

Пользователи Сети обратили внимание на недовольный вид Мишель Обамы на инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Многие пользователи предположили, что Мишель просто не умеет изображать невозмутимость.

«Выражение такого раздражения на лице Мишель Обамы после речи Дональда Трампа сделало мой день. Даже год», – пишет в Twitter пользователь Ава Ландис.

Другие интернет-пользователи предположили, что экс-первая леди США перестала гордиться своей страной. Многие в Сети выразили поддержку Мишель и заявили, что у них примерно такие же лица.

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По мнению газеты USA Today, лучшим моментом инаугурации стало вручение подарка Бараку Обаме от Дональда Трампа. В Сети предположили, что Мишель не понравился подарок, поэтому она стала такой недовольной.

«Тот момент, когда ты ещё не открыл подарок, но уже знаешь, что там какой-то мусор», – написал в своём микроблоге Ксавьер Бергин.

Другой пользователь интернета предположил, что Обама уже начала искать мусорку, чтобы избавиться от подарка.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Вашингтоне завершился парад, приуроченный к инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: twitter.com / @AllegedlyQ

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