Главу Новокузнецкого района Евгения Манузина временно отправили в отставку

Временно и.о. главы Новокузнецкого района стал первый заместитель главы района Андрей Шарнин.

В Кузбассе временно отстранили от занимаемой должности главу Новокузнецкого муниципального района Евгения Манузина. Одной из причин такого решения стало расследование в отношении него о нарушении в использовании бюджетных средств, сообщает портал novokuznetsk.su, разместивший скан решения Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района.

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Подписанный документ вступил в силу в четверг, 22 декабря. Временно исполняющим обязанности главы Новокузнецкого муниципального района назначен первый заместитель главы района Андрей Шарнин.

Напомним, ранее Сибдепо сообщал о том, что в Новокузнецком районе нашли нарушения в использовании бюджетных средств на сумму свыше одного миллиона рублей.