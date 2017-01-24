Главврача станции скорой помощи уволили после опоздания медиков к роженице в Кемерове

Ранее Росздравнадзор организовал проверку по информации о бригаде скорой помощи, которая приехала спустя три часа после вызова.

Главного врача «Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи» Евгения Аверьянова уволили после опоздания медиков к роженице в Кемерове. Напомним, жительница областного центра вызвала скорую в ночь с 31 декабря на 1 января. Она ждала специалистов два часа. В итоге роды принял муж. По данному факту прокуратура организовала проверку.

«По поручению губернатора Амана Тулеева, приказом департамента отстранен от занимаемой должности Евгений Аверьянов – главврач Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи за неудовлетворительную организацию работы службы», — сообщили Сибдепо в пресс-службе областной администрации.

Как рассказала «Российской газете» 37-летняя роженица Мария Сазонова, она находилась на 30-й неделе беременности и чувствовала себя нормально. Однако ночью ей стало плохо, после чего супруги несколько раз пытались вызвать скорую помощь.

«Я уже практически кричала от боли, когда муж позвонил в очередной раз. И его огорошили: дескать, скорая приезжала, а вы не открыли дверь. Но как мы могли не открыть, если так ждали и даже продиктовали номер мобильного», – цитирует издание Марию Сазонову.

Отметим, что ранее Росздравнадзор организовал проверку по опубликованной в СМИ информации о произошедшем.