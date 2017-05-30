Годовалый ребёнок попал в реанимацию после падения из окна третьего этажа в центре Кемерова

Сотрудники полиции установили, что за несколько минут отсутствия матери, девочка вскарабкалась на подоконник и упала из открытого окна.

В центре Кемерова из окна третьего этажа выпала 1,5-годовая девочка. Ребёнка госпитализировали. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

«Девочка находилась с матерью на кухне. Женщина ненадолго вышла в соседнюю комнату, а когда вернулась, не обнаружила ребёнка. Выглянув в окно, она увидела, что малышка лежит внизу на асфальте», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранители установили, что пока матери не было в комнате, девочка вскарабкалась на подоконник и упала из открытого окна.

По результатам проверки инспекторы ПДН составили на мать пострадавшего ребенка административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как сообщил Сибдепо осведомлённый источник, девочка выпала из окна дома по улице 50 лет Октября, 26. При этом на окне не было москитной сетки. Врачи диагностировали у ребёнка черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

Сотрудники полиции напоминают, что открытое для проветривания окно может стать причиной несчастного случая, поэтому очень важно внимательнее следить за малолетними детьми и не оставлять их без присмотра ни на минуту.