Новости
Кузбасс
Good Line: как контролировать качество связи

Good Line: как контролировать качество связи

8,5 тысяч кузбасских компаний выбрали в качестве оператора связи Good Line

Они знают: здесь несут ответственность за стабильность соединения. При возникновении неполадок и их подтверждении, компания берет на себя финансовую ответственность в перерасчете абонентской платы за каждый день перерыва связи. Это оговаривается в соглашении об уровне предоставления услуги, которое Good Line заключает с компаниями-клиентами. По условиям соглашения, провайдер гарантирует доступность услуги 99,7% времени в каждом отчетном периоде.

В Личном кабинете, который доступен каждому клиенту, создана интеллектуальная система мониторинга для контроля за соединением. Она круглосуточно проверяет, в порядке ли линии связи между абонентом и оборудованием Good Line. На основе этой информации система сообщает, стоит ли связаться с менеджером или все исправно. Здесь же настраивается оповещение, и при возникновении нештатных ситуаций будет приходить уведомление на указанный номер телефона.

«Важно отметить, что такая система мониторинга — лишь один из элементов нашего сервиса. Со стороны Good Line ежесекундно проверяется качество связи. И в случае возникновения проблемы, она моментально устраняется», — рассказал  директор B2B Good Line Александр Олейник.

На правах рекламы
Фото: Good Line.

Рекомендуем

Мистический Кузбасс

Мистический Кузбасс: потревоженные души в селе Верхотомское

Ночь рядом со "школой на костях" и Казачьим крестом
Интервью

Связь-Банк: государственное — в тренде

Интервью с управляющим директором по развитию розничного бизнеса Связь-Банка в Кемерове
Вопрос времени

«Вкус серпа и молота»: викторина о ГОСТах на продукты в СССР

Сколько правды в легендах о советских ГОСТах?
Квартира недели

Коттедж в Кузедеево за 13 миллионов (с прудом и пилорамой)

Очень дорогой способ сбежать подальше от цивилизации

Сегодня в Кемерове

Популярное