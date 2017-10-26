Good Line: как контролировать качество связи

Они знают: здесь несут ответственность за стабильность соединения. При возникновении неполадок и их подтверждении, компания берет на себя финансовую ответственность в перерасчете абонентской платы за каждый день перерыва связи. Это оговаривается в соглашении об уровне предоставления услуги, которое Good Line заключает с компаниями-клиентами. По условиям соглашения, провайдер гарантирует доступность услуги 99,7% времени в каждом отчетном периоде.

В Личном кабинете, который доступен каждому клиенту, создана интеллектуальная система мониторинга для контроля за соединением. Она круглосуточно проверяет, в порядке ли линии связи между абонентом и оборудованием Good Line. На основе этой информации система сообщает, стоит ли связаться с менеджером или все исправно. Здесь же настраивается оповещение, и при возникновении нештатных ситуаций будет приходить уведомление на указанный номер телефона.