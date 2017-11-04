В Кемерове в День народного единства прогремит салют

Праздничные огни взмоют над площадью Советов в воскресенье, 5 ноября, в 19:30. Кемеровчан и гостей города ждёт настоящее световое шоу – более полутысячи красочных залпов на протяжении почти семи минут осветят вечернее небо города.

В связи с проведением open-air «Кемерово-100! Навстречу юбилею» и салюта с 20:00 часов 4 ноября будет ограничена парковка автомобилей по ул. Мичурина от ул. Красноармейская до Советского.

С 8:00 до 21:00 часов 5 ноября будет перекрыто движение по университетскому мосту и участок Советского, от улицы Красной до улицы 50 лет Октября.

С 18:00 часов 5 ноября будет ограничено движение по ул. Красная, ул. Мичурина, от ул. Красноармейская до Советского, и по Советскому, на участке ул. Красная до ул. Мичурина.

Также будет изменены маршруты общественного транспорта, которые проходят по перекрытым участкам – движение будет осуществляться по улицам Красноармейской, 50 лет Октября и Советскому, исключая участок с ограничением движения.

Кроме того, будет ограничена парковка автомобилей на площади Пушкина и на улице Орджоникидзе, а чём водителей предупредят дорожные знаки.