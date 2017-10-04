Good Line подключил по «оптике» 7,5 тысяч корпоративных клиентов в Кузбассе

Компания «Good Line продолжает наращивать клиентскую базу среди корпоративных клиентов. В сентябре уже 7,5 тысяч абонентов пользовалось интернетом от лидера интернет-рынка Кузбасса. Ко всем бизнес-центрам или до крупных клиентов, располагающихся в отдельных зданиях, специалисты Good Line подводят оптико-волоконные линии.

Связь от Good Line выбирают за стабильную скорость до 1 Гбит/сек, персональных менеджеров, закрепленных за всеми корпоративными клиентами и доступными 24 часа в сутки, постоянный мониторинг сети.

«Кроме увеличения активной клиентской базы, мы продолжаем расширять спектр услуг для юридических лиц, — подчеркнул директор B2B Good Line Александр Олейник. — Так, совсем недавно мы запустили услугу «Облачная АТС». Она находится на удаленных защищенных серверах и значительно упрощает работу по управлению офисной телефонии».

Важное преимущество интернета от Good Line — соглашение в формате SLA. Это договор двух сторон, по которому Good Line гарантирует доступность услуги 99,7% времени в каждом периоде.