Good Line поздравил юргинскую мотострелковую бригаду с годовщиной образования

На торжественном митинге личный состав и ветеранов отметили областными и ведомственными наградами.

Одна из лучших в Сибирском федеральном округе, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада отметила 74-ю годовщину.

Бригаду создали на базе 94-й гвардейской Звенигородской-Берлинской дивизии, сформированной в 1943 году в Восточной Украине.

На торжественном митинге личный состав и ветеранов отметили областными и ведомственными наградами. Подарки подготовила и компания «Good Line». Бесплатные пакеты кабельного телевидения от лидера интернет-рынка Кузбасса получили семьи военных.