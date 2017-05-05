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Good Line поздравил юргинскую мотострелковую бригаду с годовщиной образования

Good Line поздравил юргинскую мотострелковую бригаду с годовщиной образования

На торжественном митинге личный состав и ветеранов  отметили областными и ведомственными наградами.

Одна из лучших в Сибирском федеральном округе, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада отметила 74-ю годовщину.

Бригаду создали на базе 94-й гвардейской Звенигородской-Берлинской дивизии, сформированной в 1943 году в Восточной Украине.

На торжественном митинге личный состав и ветеранов  отметили областными и ведомственными наградами. Подарки подготовила и компания «Good Line». Бесплатные пакеты кабельного телевидения от лидера интернет-рынка Кузбасса получили семьи военных.

«Компания Good Line — большие друзья города и мотострелковой бригады, — сказал основатель компании, председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров. — Мы не могли пропустить этот праздник. С большим удовольствием поздравляем, дарим подарки. И благодарим всех бойцов за службу».

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