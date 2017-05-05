Good Line поздравил юргинскую мотострелковую бригаду с годовщиной образования
На торжественном митинге личный состав и ветеранов отметили областными и ведомственными наградами.
Одна из лучших в Сибирском федеральном округе, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада отметила 74-ю годовщину.
Бригаду создали на базе 94-й гвардейской Звенигородской-Берлинской дивизии, сформированной в 1943 году в Восточной Украине.
На торжественном митинге личный состав и ветеранов отметили областными и ведомственными наградами. Подарки подготовила и компания «Good Line». Бесплатные пакеты кабельного телевидения от лидера интернет-рынка Кузбасса получили семьи военных.
«Компания Good Line — большие друзья города и мотострелковой бригады, — сказал основатель компании, председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров. — Мы не могли пропустить этот праздник. С большим удовольствием поздравляем, дарим подарки. И благодарим всех бойцов за службу».