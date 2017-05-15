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Good Line продолжает озеленение города

Good Line продолжает озеленение города

Сотрудники лидера интернет-рынка Кузбасса приняли участие в посадке тысячи саженцев трёхлетней сосны у дороги в жилой район Лесная Поляна областного центра.

Сотрудники лидера интернет-рынка Кузбасса компании «Good Line» приняли участие в посадке тысячи саженцев трехлетней сосны у дороги в жилой район Лесная Поляна областного центра. В 2014 и 2015 годах здесь проходили массовые акции посадок сосен и кедров в рамках акции «Дари добро: посади дерево». Тогда кемеровчане сделали областной центр богаче на сто тысяч деревьев, которые через несколько лет вырастут в большой бор.

В начале мая сотрудники Good Line со специалистами проверили, как обстоят дела с прежними посадками и высадили еще тысячу саженцев.

«Сейчас засадили небольшой участок вдоль дороги, который остался два года назад. Спасибо компании «Good Line» за то, что снова оперативно откликнулась, организовала своих неравнодушных сотрудников. Очень приятно снова было поработать. Особенно радует, что компания не забывает о местах посадок, контролирует их состояние, каждую осень организовывает обустройство минерализованной полосы для избежания распространения огня», — отметил специалист Денис Застрелов.

По словам Дениса Застрелова, приживаемость саженцев по дороге в Лесную Поляну превышает 90%, что является высоким показателем.

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