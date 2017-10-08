Google с помощью воздушных шаров восстановит сотовую связь в Пуэрто-Рико

Компания Google получила экспериментальную лицензию, которая разрешает восстановить сотовую связь в Пуэрто-Рико с помощью воздушных шаров Project Loon. Связь в государстве повредилась в результате урагана «Мария».

«Федеральная комиссия по связям США выдала Google экспериментальную лицензию на проведение сотовой связи в чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико с помощью воздушных шаров Project Loon», — цитирует РИА Новости заявление главы администрации комиссии Мэттью Берри.

Ранее руководитель компании Tesla Motors Илон Маск говорил, что сможет восстановить все энергосистемы в Пуэрто-Рико с помощью солнечных батарей. В настоящее время в Пуэрто-Рико не работают более 80% станций сотовой связи. Компания Alphabet анонсировала разрабатываемый в лабораториях Google проект Project Loon ещё в 2013 году.