Google составил рейтинг городов России с самыми большими дорожными пробками

Сервис Google Maps измерил дорожные пробки крупнейших городов России и составил рейтинг, основанный на принципе соотношения фактической скорости автомобиля к скорости, с которой он мог бы двигаться по свободной дороге. Лидером, разумеется, стала Москва, за ней Самара и Красноярск. Также в десятку попали Уфа, Воронеж, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь и Нижний Новгород.

Центр Кузбасса в число самых пробочных городов не попал, тем не менее, согласно порталу Яндекс. Пробки, в Кемерове всё чаще стали фиксироваться дорожные пробки в 8 и даже в 10 баллов. Как правило, связано это с обильными снегопадами.