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Google составил рейтинг городов России с самыми большими дорожными пробками

Google составил рейтинг городов России с самыми большими дорожными пробками

Лидером стала, разумеется, Москва.

Сервис Google Maps измерил дорожные пробки крупнейших городов России и составил рейтинг, основанный на принципе соотношения фактической скорости автомобиля к скорости, с которой он мог бы двигаться по свободной дороге. Лидером, разумеется, стала Москва, за ней Самара и  Красноярск. Также в десятку попали Уфа, Воронеж, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь и Нижний Новгород.

Центр Кузбасса в число самых пробочных городов не попал, тем не менее, согласно порталу Яндекс. Пробки, в Кемерове всё чаще стали фиксироваться дорожные пробки в 8 и даже в 10 баллов. Как правило, связано это с обильными снегопадами.

Текст: Роман Янченко.
Фото: Google Images.

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