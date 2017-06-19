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Google ужесточит контроль за экстремистскими роликами на YouTube

Google ужесточит контроль за экстремистскими роликами на YouTube

В ближайшее время корпорация обновит свои инструменты по автоматическому распознаванию и удалению видео с экстремистским контентом.

Google усилит контроль за экстремистскими роликами на YouTube. В ближайшее время корпорация обновит свои инструменты по автоматическому распознаванию и удалению видео с соответствующим контентом.

«Экстремисты и террористы хотят не только подорвать нашу безопасность, но и уничтожить наши ценности и все те вещи, которые делают общество открытым и свободным. Мы им не позволим», – цитирует ТАСС звявление компании.

Также Google планирует увеличить численность своих сотрудников, которые в ручном режиме занимаются поиском и удалением экстремистских записей. Кроме того, корпорация намерена электронным способом связываться с лицами, которых интересуют подобные видео, и отправлять ссылки на записи антиэкстремистского содержания, чтобы побудить их не связывать свою жизнь с терроризмом.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: flickr.com.

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