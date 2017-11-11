Горнолыжный сезон в Шерегеше стартовал за неделю до официального открытия

По информации портала Gesh.ru, снежный покров в Шерегеше утром 11 ноября превышал 60 сантиметров. Это обстоятельство позволяет любителям горных лыж и сноуборда открыть сезон задолго до его официального старта.

«Из подъемников на данный момент работает только кресельный «Фристайл». Но уже наготове и оператор «Каскад», который предварительно планирует включить подъемники 10 ноября, но при условии, что погода подарит еще некоторое количество снега», — сообщает Gesh.ru.

Известно, что звёздные фрирайдеры Иван Малахов и Анна Орлова, которым предстоит открывать сезон 17 ноября, уже тестируют склоны Шерегеша. На горе Зелёная открылись пункты проката и магазин спортивного снаряжения, также работает большинство пунктов питания. Согласно сообщениям синоптиков, предстоящая неделя обещает быть снежной, с устойчивой минусовой температурой, что только улучшит условия для катания.