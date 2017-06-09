Госавтоинспекция предупреждает кузбассовцев об ухудшении погоды в регионе

По данным кемеровского Гидрометцентра, 10 июня в регионе ожидается сильный ветер.

В субботу, 10 июня, на территории Кузбасса ожидается усиление ветра до 25 м/с, местами сильные дожди, гроза и град. Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей региона учитывать погодные условия при передвижении по городу.

«Водителям при выборе скорости движения и интервала до впереди идущих транспортных средств необходимо учитывать погодные условия. Помните, что влажное и мокрое покрытие имеет более низкие сцепные свойства, что приводит к увеличению тормозного пути», — сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Пешеходам напоминают, что переходить дорогу следует строго по пешеходным переходам. Также необходимо предварительно убедиться, что водитель вас видит и пропускает.

Ранее Сибдепо сообщал, что выходные в нашем регионе будут дождливыми.