Госдума отклонила законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов

Проект закона был внесён около года назад.

19 июля Госдума отклонила законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов в стране.

Напомним, в документе предлагалось штрафовать юрлица на сумму от одного до пяти миллионов рублей за создание бэби-боксов. Также был ещё один вариант наказания – приостановление деятельности юрлица на срок до трёх месяцев.

Ранее российское правительство дало отрицательное заключение на законопроект, из-за того, что предложенные штрафы оказались слишком большими. Также отклонить законопроект предлагал комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей.

Между тем сама Елена Мизулина свою инициативу аргументировала необходимостью при решении проблемы оставленных детей сместить акценты с «создания комфортных условий для отказа от ребенка» на «усиление поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», передают «Известия».