Новости
Россия и Мир
Госдума отклонила законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов

Госдума отклонила законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов

Проект закона был внесён около года назад.

19 июля Госдума отклонила законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов в стране.

Напомним, в документе предлагалось штрафовать юрлица на сумму от одного до пяти миллионов рублей за создание бэби-боксов. Также был ещё один вариант наказания – приостановление деятельности юрлица на срок до трёх месяцев.

Ранее российское правительство дало отрицательное заключение на законопроект, из-за того, что предложенные штрафы оказались слишком большими. Также отклонить законопроект предлагал комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей.

Между тем сама Елена Мизулина свою инициативу аргументировала необходимостью при решении проблемы оставленных детей сместить акценты с «создания комфортных условий для отказа от ребенка» на «усиление поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», передают «Известия».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://commons.wikimedia.org/

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Открытие шахты имени Сергея Тихова в Ленинск-Кузнецком районе

Подробный фотоотчёт из-под земли и с поверхности
Еда

Кремё, сабле и пионы из шоколада: как устроена школа «Пеките с нами»

Где в Кемерове стать профессиональным кондитером
Фоторепортажи

«Вершина лета» в «Томской писанице»: как кузбассовцы отметили ночь на Ивана Купалу

Плетение венков, костёр и пиротехническое шоу - было жарко!
Цена недели

Сколько в Кемерове стоят фрукты

Сибдепо сравнил цены на арбуз, дыню, черешню, абрикос, персик и сливу

Сегодня в Кемерове

Популярное