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Госдума приняла законопроект, устанавливающий предельный возраст для главврачей

Госдума приняла законопроект, устанавливающий предельный возраст для главврачей

Закон вступит в силу с октября.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий предельный возраст для главврачей и их заместителей. Об этом сообщает «РИА Новости».

В документе говорится о том, что руководящие должности в государственных и муниципальных больницах, поликлиниках и медицинских центрах смогут занимать врачи в возрасте до 65 лет.

По достижению этого возраста руководителя должны с письменного согласия перевести на должность, «соответствующую его квалификации». Также есть вариант продления срока пребывания главврача на своём посту до 70 лет. Соответствующее решение может принять коллектив организации.

По мнению авторов законопроекта подобные меры позволят «оздоровить» отрасль.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://minsvyaz.ru/

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