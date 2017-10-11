Госдума РФ увеличила размер штрафа за непропуск пешеходов. Согласно принятому законопроекту, за такое правонарушение автомобилистам придётся платить от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. ТАСС отмечает, что сейчас же размер штрафа не может варьироваться и составляет 1,5 тыс. рублей.

«Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Всего в 2016 году в России из-за непропуска пешеходов было возбуждено 1,8 млн дел, в то время как в 2015 году – 1,66 млн дел. Ранее Сибдепо сообщал, что Кузбасс вошёл в топ-3 регионов России, где водители реже всего пропускают пешеходов на зебрах.