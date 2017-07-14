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Госдума увеличила размер долга, по достижении которого запрещается выезд за границу

Порог задолженности увеличится с 10 000 до 30 000 рублей.

14 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении порога задолженности, при которой могут не пустить за рубеж. Изменения внесены в закон «Об исполнительном производстве», сообщает ТАСС.

Как отмечается, порог задолженности увеличивается втрое – с 10 000 до 30 000 рублей. Эти нормы не будут распространяться на должников по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих неплательщиков планка останется на прежнем уровне в 10 000 рублей.

Примечательно, что если гражданин не ликвидирует долг по истечении двух месяцев со дня окончания срока добровольного погашения, то пристав будет вправе вернуть порог ограничения по выезду за рубеж в размере 10 000 рублей.

Новые нормы могут вступить в силу с 1 октября 2017 года. Это произойдёт в случае принятия закона Советом Федерации и подписания президентом страны.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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