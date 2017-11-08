Экономика
Кузбасс
Две кузбасские шахты могут начать процедуру банкротства

Градообразующее предприятие Полысаева начнёт процедуру банкротства

В компании «Заречная» было принято решение о введении процедуры банкротства на двух угледобывающих предприятиях.

По данным издания «Коммерсант-Сибирь», решение о введении процедуры банкротства в отношении угольной компании «Заречная», её «дочек» АО «Шахта Заречная» и «Шахта Алексиевская» было принято собранием кредиторов угольной компании. На предприятии будет введено конкурсное управление. Оно необходимо, поскольку стоимость имущества шахты в десятки раз меньше требований кредиторов.

«От нового инвестора — ТОО «Уголь Казахстана» — так и не поступил проект мирового соглашения. Представитель ПАО «Газпромбанк» (залоговый кредитор УК «Заречная», шахт «Заречная» и «Алексиевская») Артем Андреев сообщил, что новый собственник не смог представить кредиторам обещанный анализ состояния дел в компании», — уточняет «Коммерсант».

С документами компании арбитражный суд должен ознакомиться в ближайшее время по шахте «Алексиевская» — до 13 ноября, по «Сибирской» — до 14. После этого будет принято решение по компании.

ООО «Угольная компания «Заречная» является градообразующим предприятием Полысаева.  Здесь работают 38% всего населения города.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Цена недели

Сколько в Кемерове стоят курсы английского языка

Сибдепо узнал стоимость абонементов и индивидуальных занятий в школах иностранных языков
Фоторепортажи

Робот Макс, Оптимус Прайм и Бамблби: фестиваль роботов от «Ростелекома»

28 октября в ТРК «Лапландия» прошёл первый в Кузбассе фестиваль роботов
Чтиво

Форекс – работа, которая всегда с тобой

Что привлекает людей на внебиржевой рынок Форекс?
Карина жжёт

Карина жжёт в «Магните» на Октябрьском

Представляем новый проект о кемеровских магазинах

Сегодня в Кемерове

Популярное