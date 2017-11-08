Градообразующее предприятие Полысаева начнёт процедуру банкротства

В компании «Заречная» было принято решение о введении процедуры банкротства на двух угледобывающих предприятиях.

По данным издания «Коммерсант-Сибирь», решение о введении процедуры банкротства в отношении угольной компании «Заречная», её «дочек» АО «Шахта Заречная» и «Шахта Алексиевская» было принято собранием кредиторов угольной компании. На предприятии будет введено конкурсное управление. Оно необходимо, поскольку стоимость имущества шахты в десятки раз меньше требований кредиторов.

«От нового инвестора — ТОО «Уголь Казахстана» — так и не поступил проект мирового соглашения. Представитель ПАО «Газпромбанк» (залоговый кредитор УК «Заречная», шахт «Заречная» и «Алексиевская») Артем Андреев сообщил, что новый собственник не смог представить кредиторам обещанный анализ состояния дел в компании», — уточняет «Коммерсант».

С документами компании арбитражный суд должен ознакомиться в ближайшее время по шахте «Алексиевская» — до 13 ноября, по «Сибирской» — до 14. После этого будет принято решение по компании.

ООО «Угольная компания «Заречная» является градообразующим предприятием Полысаева. Здесь работают 38% всего населения города.