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Гражданина Узбекистана осудили за убийство кемеровчанина в подъезде общежития

Гражданина Узбекистана осудили за убийство кемеровчанина в подъезде общежития

Злоумышленник получил семь лет колонии строгого режима.

В Кемерове осудили 25-летнего гражданина Узбекистана за убийство мужчины. Напомним, что инцидент произошёл 20 марта 2016 года. Злоумышленник вместе с друзьями находился в подъезде общежития. В какой-то момент он обратил внимание на спускавшегося по лестнице 22-летнего молодого человека.

Обвиняемому не понравилось, как кемеровчанин на него посмотрел, и поэтому он предъявил ему претензии.

«Между мужчинами произошёл конфликт, который закончился избиением 22-летнего парня. Когда тот упал, обвиняемый ногой наступил на горло потерпевшего, отпустил, когда он перестал подавать признаки жизни», – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Как пояснила Сибдепо помощник руководителя регионального следственного управления по связям со СМИ Ирина Мазеева, правоохранители установили, что друзья злоумышленника не были причастны к убийству.

В результате гражданин Узбекистана получил 7 лет колонии строгого режима.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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