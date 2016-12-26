Гражданина Узбекистана осудили за убийство кемеровчанина в подъезде общежития

В Кемерове осудили 25-летнего гражданина Узбекистана за убийство мужчины. Напомним, что инцидент произошёл 20 марта 2016 года. Злоумышленник вместе с друзьями находился в подъезде общежития. В какой-то момент он обратил внимание на спускавшегося по лестнице 22-летнего молодого человека.

Обвиняемому не понравилось, как кемеровчанин на него посмотрел, и поэтому он предъявил ему претензии.

«Между мужчинами произошёл конфликт, который закончился избиением 22-летнего парня. Когда тот упал, обвиняемый ногой наступил на горло потерпевшего, отпустил, когда он перестал подавать признаки жизни», – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Как пояснила Сибдепо помощник руководителя регионального следственного управления по связям со СМИ Ирина Мазеева, правоохранители установили, что друзья злоумышленника не были причастны к убийству.

В результате гражданин Узбекистана получил 7 лет колонии строгого режима.