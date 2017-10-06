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Громкая премьера: кузбасские осужденные сыграли спектакль «А поутру они проснулись»

Громкая премьера: кузбасские осужденные сыграли спектакль «А поутру они проснулись»

Постановку репетировали два месяца.

В кузбасской исправительной колонии №5 осужденные сыграли спектакль «А поутру они проснулись» по повести Василия Шукшина. Оценить игру начинающих актёров из театра-студии «Браво» смогли представители Общественного совета при ГУФСИН и Кемеровского государственного института культуры.

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«Два месяца упорных репетиций не прошли даром. Премьера прошла с оглушительным успехом, причём равнодушными не остались ни представители общественности, ни осужденные зрители, присутствующие на спектакле», – рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В ГУФСИН России по Кемеровской области Сибдепо пояснили, что после показа спектакля актёрам-осужденным объявили благодарность. Это занесут в их личные дела.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

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