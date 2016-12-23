Группа компаний «Автомир» стала официальным дилером Hyundai в Новокузнецке

Московская ГК «Автомир» стала вторым официальным дилером Hyundai в южной столице Кузбасса. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

Первым официальным дилером корейской марки в Новокузнецке является компания «Восток Моторс», получившая этот статус в 2016 году.

Отметим, что в Сибири «Автомир» представлен в Новосибирске и Новокузнецке. По данным издания, в южной столице Кузбассе Hyundai расположился в дилерском центре, ранее служившим для марки Suzuki. Японский бренд теперь базируется в общем помещении с Renault.

Добавим, что информацию о появлении в кузбасском городе дилерского центра Hyundai подтвердили в ГК «Автомир».