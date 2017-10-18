Группа «НА-НА» представит в Кемерове программу «Новое и лучшее»

26 октября на сцене Государственной филармонии Кузбасса выступит группа «НА-НА». Кумиры 90-х представят фееричную программу «Новое и лучшее». Поклонники группы услышат на концерте такие хиты как «Упала шляпа», «Красивая, поехали кататься», «Фаина», «Зинаида» и другие.

«С 17 по 21 октября у нас действует акция. В эти дни зрители могут приобрести билеты на концерт группы со скидкой 50%, — рассказали Сибдепо в филармонии. – По утверждению менеджеров, это одно из лучших гастролирующих шоу. Оно поражает яркостью, экспрессивной режиссурой, балетом, яркими костюмами. Думаем, зрители смогут окунуться в атмосферу 90-х и зарядиться хорошим настроением».

Напомним, группа «НА-НА» появилась в 1989 году. Сейчас из первоначального состава в группе играют Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. К ним добавились Михаил Игонин и Леонид Семидьянов.

За время существования группы музыканты выступали на всех континентах, гастролировали в 32 странах планеты. «НА-НА» является рекордным 12-кратным обладателем национальной музыкальной премии «Овация».

Концерт в Кемерове продлится около двух часов с учётом антракта. Стоимость билетов составляет от 800 до 1 900 рублей.