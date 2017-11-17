До конца 2017 года планируется выпустить не менее 10 тысяч карт со специальным дизайном.

Группа ВТБ и Visa начали выпуск карт к чемпионату мира по футболу 2018 года. В пресс-службе банка рассказали, что только до конца 2017 года планируется выпустить не менее 10 тысяч карт со специальным футбольным дизайном.

Клиенты смогут получить как дебетовые, так и кредитные карты в новом формате. В рамках продукта «Мультикарта» владельцам карт доступен 10%-ный cashback и возврат до 10% на остаток по счету в зависимости от выбранной опции.

На первом этапе приём заявок будет вестись в розничных офисах и офисах формата Private banking ВТБ24. С 2018 года такие карты появятся в офисах ВТБ, а также будут доступны в том числе обладателям пакета услуг «Привилегия» карт Visa Signature.

В компании добавили, что обладатели любых карт Visa ВТБ24 могут посетить сайт dreamarena2018.ru. Там каждый день будут разыгрываться билеты на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в июне 2018 года, и множество других призов. Для участия в конкурсе нужно регулярно совершать транзакции по картам Visa ВТБ24 и открывать места на трибуне виртуального стадиона.