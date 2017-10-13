Группа ВТБ присоединилась к программе лояльности НСПК

С 16 октября группа ВТБ станет участником кешбэк сервиса платёжной системы «МИР». Таким образом, теперь и держатели национальных карт смогут получать кешбэк, расплачиваясь в торгово-сервисных предприятиях. Средний размер возврата средств по разным категориям может составлять до 20% от суммы покупки.

Чтобы начать получать вознаграждение на счёт своей карты «МИР», клиентам нужно пройти регистрацию на сайте privetmir.ru. Далее можно привычным для себя образом оплачивать товары или услуги, акции партнеров кешбэк сервиса платёжной системы «МИР» будут активированы автоматически.

Процесс начисления кешбэка прозрачен: пользователь может самостоятельно отслеживать статус в личном кабинете на сайте программы. В настоящий момент партнёрами кешбэк сервиса «МИР» являются розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым.

«С момента старта эмиссии группа ВТБ выпустила более 2 млн карт на базе Национальной платёжной системы. Мы рассчитываем, что до конца года к программе лояльности «МИР» подключатся примерно 50 тыс. наших клиентов, – прокомментировала заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк. – Отметим, что кешбэк, начисляемый в рамках сервиса, является дополнительным, клиенты могут одновременно получать бонусы по другим программам лояльности – например, по «Мультикарте».

В банке обратили внимание на то, что сейчас в кешбэк сервисе участвуют карты «МИР», эмитированные ВТБ24.