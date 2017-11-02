Группа ВТБ выпустила 4,5 млн карт платёжной системы «Мир»
Основную часть банковских карт составляют зарплатные карты.
На сегодняшний день Группа ВТБ выпустила 4,5 млн карт на базе Национальной платёжной системы «Мир». Основную часть выпущенных карт составляют зарплатные, спрос на которые обеспечивают бюджетные организации. К выпуску карт «Мир» ВТБ приступил в четвёртом квартале 2016 года, «Почта Банк» — в апреле 2017 года. С 1 июля на платёжную систему «Мир» переведена вся эмиссия социальных карт москвичей.
Кузбасс попал в топ-5 регионов по количеству выпущенных карт на данный момент. Также карты пользуются спросом в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Иркутской и Ростовской областях.
Владельцам карт «Мир», эмитированных Группой ВТБ, доступен широкий функционал платёжных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт наличными, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), в том числе бесконтактно, проведение операций в интернете. Кроме того, клиенты могут использовать карту «Мир» для получения зарплаты, пенсии и других социальных выплат.
Клиенты «Почта Банка» дополнительно могут оформить бесплатный сберегательный счёт с выдачей дебетовой карты российской платёжной системы и ежемесячным начислением до 7% годовых на остаток по счёту.
Карты «Мир» принимаются во всех банкоматах и POS-терминалах Группы ВТБ. Технологическую поддержку, в том числе, сертификацию оборудования и проектную работу в платёжной системе, осуществляет процессинговая компания «МультиКарта». Условия обслуживания по картам на базе Национальной платёжной системы и по картам других платежных систем идентичны на всей территории РФ.